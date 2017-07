Ida-Virumaa Illuka vald ning Tartumaa vallad Pala, Kambja ja Ülenurme pöördusid eile sundliitmise vastu riigikohtusse.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil on valdade põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste lahendamiseks aega neli kuud, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik, edastab ERRi uudisportaal.

"Meil on piisavalt alust kohtu poole pöördumiseks. Me ei näe kuidagimoodi, et meil oleks haldusreformi seaduse kontekstis nii suurt erinevust näiteks Loksa linnaga, et me seda erandit ei vääriks," selgitas Illuka volikogu esimees Paul Kesküla.

Vallad viitavad valitsuse otsusele, millega tehti erand 2738 elanikuga Loksale, mida ei sundliideta Kuusalu vallaga.