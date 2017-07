Pool tuuri on läbi, kuidas on publik teid vastu võtnud?

Siiski elatakse seal priskelt igasuguste eurotoetuste najal, mida osavalt välja petetakse: kuritegelike jõukude vastu võitlemiseks, banaaniistanduse rajamiseks, olematult kiirteelt mahasõitude ehitamiseks, iibe tõstmiseks, olümpiastaadioni püstitamiseks ja nii edasi. Petuskeem töötab ideaalselt, kuni üks Brüsseli ametnik saabub asja kontrollima, kuhu see raha läheb ja mida selle eest tehtud on. Osades esinevad Anne Paluver, Raivo Mets, Hannes Võrno, ja Peeter Kaljumäe. Anne Paluver räägib veidi sellest, milline oli selle teatritükk sünd ja arenemine.

Peab ütlema, et publik tajub väga hästi. Tüki tekst on väga hea. See ei ole loomulikult lastetekst, aga vaatajad saavad väga hästi aru.

Kas teie lavapartnerid on teid üllatanud millegagi, mille üle on hea meel? On teil tekkinud sünergia?

Meil on äärmiselt õnnestunud koosseis. Peale Hannes Võrno olen teise kahe inimesega, Peetri ja Raivoga, piisavalt kaua mänginud, nii et ma tean neid hästi ja ka Võrno on meeldivalt üllatanud. Väga sobiv koosseis on!

Kas tükk tüki järel läheb aina paremaks?

Jaa, kindlasti! Alguses võib-olla ei olnud kokkumäng päris hea, aga see on alati niimoodi. Viies-kuues etendus on juba nii, et kõik jookseb nagu vaja.

Tegu on küll komöödiatükiga, aga kas iga sellise komöödia taga peitub ka tõemoment?

Muidugi on see komöödia ja ma ei taha ühtegi tükki sildistada, aga see on satiiriline ja absurdne komöödia.

Teie enda seni kõige rõõmustavam hetk etenduselt? Tuleb meelde mõni algus või lõpp või keskpunkt meelde, mis jääb just seda tuuri iseloomustama?

Väga hea omavaheline klapp ja südamlikkus, see kõik on väga sümpaatne.

Etendust on juba mängitud 20 korda, ees ootab kaks viimast etendust. Tuur jätkub samas koosseisus alates novembrist, siis juba siseruumides.

