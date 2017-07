Rahvusvahelise uuringu kohaselt peab 40 protsenti inimestest töökoha valikul oluliseks tööandja poolt pakutavat paindlikkust. Ennekõike oodatakse paindlikumat tööaega ning võimalust töötada kodus.



40 protsendi küsitletute hinnangul on oluliseks valiku mõjutajaks paindlikkus, mida mõistetakse seejuures erinevalt. Paljuski sõltub kandidaatide ootus paindlikkusele tegevusvaldkonnast. Kui klassikalist kontoritööd tegevad inimesed, näiteks raamatupidajad ja IT-spetsialistid, ootavad eelkõige, et nende tööaeg oleks paindlikum ega oleks seotud kindla alguse ja lõpu kellaajaga, siis graafiku alusel töötajad ootavad, et saaksid ise vahetuste aja osas läbi rääkida ning muuhulgas otsustada vahetuse või töönädala pikkuse üle.



Kõige enam toodi välja alljärgnevaid ootuseid:

paindlikkust tööaja alguse ja lõpu kellaaja osas

täiskohaga töötamist kodus

graafikuga töös vahetuste aja osas kaasarääkimist

osalise ajaga kodus töötamist

kompaktsemat töönädalat/vahetust

tasustatud lisapuhkust või pikema tööpausi võtmise võimalust

Geograafilises plaanis on Euroopa turgudel keskmisest oluliselt suurem ootus paindlikuma tööaja suhtes, seevastu Ameerikas ja Aasias peetakse olulisemaks kodus töötamise võimalust, mis on ilmselt tingitud nii suurematest vahemaadest kui vähem arenenud ühistranspordisüsteemist.



"Uus põlvkond kasvab peale ja järjest enam on tööturul inimesi, kes leiavad, et parima tulemuse saavutamiseks ei ole tarvis üheksast viieni konkreetse laua taga istuda," rääkis rahvusvahelise personaliettevõtte Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.

"Ka enamik juhte hakkab mõistma, et vanast töömudelist, mis on üles ehitatud kohalviibimisele, mitte tulemuse saavutamisele, tuleb lahti lasta. Kui teises linnas elav spetsialist pakub lühema ajaga rohkem lisaväärtust kui kohalik spetsialist, siis tulebki rakendada kaugtööd," selgitas mees.