EKRE ja kultuuriminister Indrek Saar on alustanud sõnasõda Mikk Pärnitsa Sirbis ilmunud artikli üle, mille pealkiri «Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist» ja sisu rahvuskonservatiive vihastas. Pärnits ütleb muu hulgas, et Eesti peaks loobuma mürgisest isamaalisest õhkkonnast ning muutuma kiiremini vabamaks, lääneeuroopastuma.

Eile ootasid ajakirjanikud seetõttu valitsuse pressikonverentsil huviga kultuuriminister Indrek Saare tulekut. Minister oli vastanud EKRE etteheidetele Pärnitsa kohta Twitters ühemõtteliselt: «Kas tahate taastada nõukogudeaegse tsensuuri?»

Pressikonverentsil lajatas esimesena Saarele küsimuse Tallinna TV ajakirjanik, kes soovis Pärnitsa artiklist johtuvalt teada ministri arvamust: kas laulupidu on tõesti saanud nõrkuseks ja autoritaarse mõttemaailma tööriistaks. «Ma pole mitme seisukohaga, mida autor (oma Sirbis ilmunud artiklis) ütleb, kindlasti nõus. Aga me elame vabas riigis ja mul on kahju, et pean juba rohkem kui kaks aastat ühele riigikogus olevale fraktsioonile seletama, et meil on sõna- ja mõttevabadus,» vastas Saar.