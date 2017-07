Jahedast suvest hoolimata peab eestlane puhkust harjumuspäraselt edasi – ikka grillides, õlut juues ja jäätist ostes. See ei häiri, et kaua oodatud ja pikemat palavust oodata ei tasu.

«Lõunamaist palavust ei tule, maksimaalsed temperatuurid võivad veidi üle 25 kraadi ulatuda, juuli lõpp ongi Eesti sisemaal kõige soojem aeg. Mere ääres on selleks augusti esimene nädal,» ütleb TÜ füüsika instituudi õhusaaste modelleerimise vanemteadur Marko Kaasik.

Kuid mõlemad suuremad jäätisetootjad usuvad praegu, et suudavad oma suvise müügiplaani täita. AS Balbiino turundusdirektor Enel Kolk jahedat suve ei kiru, kuid ütleb, et suvesoe ja rannailmad toonuks ilmselt veelgi parema müügi. «Tundub, et suvi on siiski inimestel südames ja kuigi ilm mängib vingerpussi ja keskmine temperatuur nii mais kui ka juunis oli sel aastal mitme kraadi võrra madalam kui eelmisel aastal, siis jäätiseid on Eesti jäätisesõbrad ostnud rohkemgi kui mullu.»