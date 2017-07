Ka reedel peame leppima hoovihmade ja kasina soojusega, ehkki kalendri järgi on südasuvi. Ehk on lohutav, et tuul vaibub ning ka soojakraade lubab ilmateenistus pisut enam.

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6..11, rannikul kuni 14°C.

Reedest päeva ilmestab vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab küll hoovihma. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi.

Laupäev on veelgi tuulevaiksem ning kuigi hoovihmad ei ole välistatud, siis jahedamaks ilm ei lähe.