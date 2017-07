Õiguskantsler Ülle Madise poole pöördunud õpilane küsis, kas kehalises kasvatuses on võimalik suvetööle jätta, ning sai vastuseks, et on küll.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta: Osta päevapilet Oled juba lugeja? Logi sisse Õiguskantsler Ülle Madise poole pöördunud õpilane küsis, kas kehalises kasvatuses on võimalik suvetööle jätta, ning sai vastuseks, et on küll. Õiguskantsleri sotsiaalsete õiguste osakond vastas, et suvetööle jäetakse õpilane nendes õppeainetes, milles tulenevalt poolaastahinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» («2») või «nõrk» («1»). Kui kehalise kasvatuse aastahinne tuleb suure tõenäosusega «1» või «2», võib õppenõukogu otsustada, et õpilane peab jääma suvetööle, selgitati õpilasele.