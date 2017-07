Camp of Hip-Hop laagri staaripäev tõi noortelaagrisse Eesti Laulul tuule tiibadesse saanud nooruke Ariadne.

Kolmas päev Camp of Hip-Hop noortelaagris tähistas staaripäeva ning tõi kohale Ariadne! Juba hommik algas laagris teisiti, sest staaripäevaks valiti välja kolm Camp of Hip-Hop youtuberit, kes kogu oma päeva filmisid ja kommenteerisid. Edasi ootas ees meediakoolitus, kus noored said rohkem teada, mis on Facebooki ja Instagrami võlud ning ohud, õppisid koostama intervjuudeks küsimusi ning valmistusid ette staariga kohtumiseks. Kolmapäevast trenni tuli laagrisse läbi viima JJ-Street Crew liige Mari Venski, kes õpetas noortele hip-hop tantsustiili.

Camp of Hip-Hop laagri staaripäev tõi noortelaagrisse Eesti Laulul tuule tiibadesse saanud nooruke Ariadne

Lõpuks räägiti Ariadnega, kes rääkis noortele oma loo, innustas neid tegutsema oma eesmärkide ja unistuste nimel ning jagas rohkem infot enda plaanidega seoses muusikaga. Loomulikult said noored ise küsimusi küsida ning ilmselgelt tuli teada saada kõik Ariadne piinlikumad momendid, esimene armastus ja teised põnevad teemad. Nooruke lauljatar tunnistas muuseas, et lööb tantsu nagu puuhobune.

Nalja ja naeru jagus kauaks ning õhtu lõpetas COHH’ s Got Talent talendishow, kus kõik tiimid esitasid oma playbox show. Kolmanda päeva õhtu jätkus karaokega, kuid peagi haarasid kitarrimäng ja lauluhääled kogu Liipa Talu. Mõnus atmosfäär saatis kolmanda päeva õhtusse.