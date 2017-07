Endine sportlane O.J. Simpson, keda 1994. aastal süüdistati oma eksnaise ja tolle armukese tapmises, pääseb vabadusse, vahendavad BBC ja CNN. Mees istus relvastatud röövi eest vangis.

O.J. Simpson oli armastatud NFLi jalgpallur ja näitleja (tal oli roll näiteks Leslie Nielseni "Palja relvaga" paroodiafilmides). Kuid 1994. aastal see maine hävis, kui mees oli peamine kahtlusaline oma eksabikaasa Nicole Brown Simpsoni ja naise sõbra Ron Goldmani mõrvas. Kohtuprotsessi näidati televiisorist ning see on tänaseni üks suurimaid ja tuntumaid mõrvajuhtumeid. 1995. aastal mõisteti O.J. avalikkuse suureks meelepahaks õigeks.

2007. aastal arreteeris politsei Simpsoni Las Vegases. Seekord läks mees trellide taha. Relvastatud röövi ja inimröövi eest määrati talle karistus kuni 33 aastat, minimaalselt 9 aastat. See täituski nüüd ja mees taotles ennetähtaegset vabastamist. Nevada osariigi kohus täitis tema palve. Kohtuotsus oli üksmeelne: kõik neli komisjoni liiget olid mehe ennetähtaegse vabastamise poolt.

Tõenäoliselt on USAs oodata taas väga tulist arutelu O.J. Simpsoni ja tema kuritegude teemal.