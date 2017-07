Ajakirja Forbes teatel on viimase aastaga enim teeninud teletäht dr Phil McGraw – ülimenukas jutusaatejuht, kuid ka osav ärihai.

66aastane dr Phil tõusis Forbesi edetabelis esikohale, seljatades armastatud jutusaatejuhi Ellen DeGenerese ja koomik Jerry Seinfeldi. Majandusajakirja teatel on telepsühholoog endale ülitulusa lepingu välja ajanud. Ta saab tubli ampsu päevase jutusaate reklaamimüügist ning teenib kõvasti lisaraha kaupade kiitmisega. Nagu tema mentor Oprah Winfrey, on ka McGraw viimasel ajal kaamera taha asja teinud. Ta on seriaali “The Doctors” ja kohtudraama “The Bull” produtsent.

Oklahomast pärit Phil astus ülikooli küll jalgpallistipendiumiga, kuid avastas siis enda jaoks psühholoogia. Sama alaga tegeles ka tema isa Joe, kelle praksisega poeg pärast doktorikraadi hankimist ühines. Kuid 1990ndate algul hakkas Phil tegelema hoopis kohtuprotsesside eelsete konsultatsioonidega ja pani ameti maha. Oprah Winfreyga tutvus McGraw 1995. aastal ühe kohtuprotsessi eel. Telediiva jäi oma konsultandiga nii rahule, et kutsus ta oma jutusaatesse esinema. Phili ülesastumine oli nii menukas, et ta sai iganädalase püsikoha Winfrey sõu suhte- ja elustrateegiaeksperdina. Dr Philile pihtisid kaamerate ees pisarsilmil oma hingehädadest nii lihtinimesed kui ka kuulsused, nagu näiteks Elizabeth II endine minia Sarah Ferguson, kes kirjeldas lapsepõlve kalgi ema käe all.