"Ehitistest on vast kõige tuntumad Suurupi kaks majakat. Vanem, 19. sajandist pärinev kivimajakas ülal ja sajandi võrra uuem, aga see-eest eriti haruldane puitmajakas all rannaklindil,“ ütles Hardi. Teisele poole jääb Naissaare lõunarand, kust paistab Omari küüni katus.

„Minu kodukant on paksult täis inim- ja loodustekkelisi huviväärsusi. Alustades Rannamõisa klindiala loodusradadest, pangapealsete muinaskalmetega ja panga-alusest, rahnudega dekoreeritud muinasjutumetsast, kuni neemikute ja lautritega liigendatud tüüpilise põhjaranniku rannani välja,“ räägib laulja Hardi Volmer oma kodukohast, Harku vallast.

Muidugi leidub Suurupi poolsaarel militaararhitektuuri huvilistele rohkesti kummalisi jäänukeid laialdasest rannakaitsevööndist, mida rahvasuu kutsub Peeter Suure merekindluseks. „Minu meelest on siinkandi kõige kentsakam objekt viimase sõja järel punavägede rajatud tule- ehk lahingtegevuse jälgimise torn. See monstrum võib arvatavasti ehmatada üksildast seenelist, kõrgudes keset metsa künkal otsekui hiiglaslik betoonseen.“

Kindlasti soovitab Hardi külastada ka tema koduümbrust. „Üleeile tuli teade kohalikult loodusmehelt, millele lisatud kaart kinnitab, et minu tagasihoidlik elamine paikneb mõnesaja meetri kaugusel Muraste pühast hiiemäest. Ja kõik see kenadus on kõigest paarkümmend kilomeetrit Vabaduse platsilt lugedes!“