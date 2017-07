Rokkari suurim nõrkus olid uhked sõidukid. Ta soetas karjääri jooksul kümneid autosid. “Ma lihtsalt ei suutnud nende ostmisele vastu panna. Mul oli neid terve garaažitäis – Ameerika autod, sportautod, limusiinid, kõik.” Rickil oli tavaliselt kaheksa-üheksa autot korraga. “Need olid sissesõiduteel risti-rästi. Tulin iga hommik välja, vaatasin, mis ilm on, ja mõtlesin: millise autoga ma täna sõidan?” Ka Parfitti bändikaaslane Francis Rossi jumaldas võimsaid sõidukeid. “Mul on olnud paar Porschet, paar Range Roverit. Kipun neid asju, mis mulle meeldivad, mitmes eksemplaris ostma,” rääkis Rossi. “Aga Rick Parfitt on hullem. Ta on täitsa jube!”

Lesk: „Pean lapsed erakoolist ära võtma ja tööle minema!“

Ricki viimaseks koduks jäi umbes miljonieurone villa Hispaanias, kus ta elas oma kolmanda naise Lyndsay ja nende ühiste kaksikutega Lily ja Tommyga. Kuid Lyndsay tunnistas pärast Ricki surma, et villale oli seatud mitu hüpoteeki ning see tuleb võlgade katteks maha müüa. Ainuüksi hiiglasliku basseini vee soojendamine maksis umbes 1400 eurot nädalas. “Rick ei jätnud mulle mitte kui midagi,” ahastas naine Mail on Sunday intervjuus. “Pean lapsed erakoolist ära võtma ja endale tööd otsima. Ma ei saa laste kooliraha maksta ja ilma mu ema pensionita poleks meil üldse toitu. Mõte, et Rick kulutas 2015. aastal 135 000 naela Porsche peale, ajab mind vihale.”

Väidetavalt olid Rick ja tema kolmas kaasa enne mehe surma juba lahku läinud. Lahutused olid Ricki rahakotti kõvasti tühjendanud. Näiteks pidi ta oma teisele abikaasale jätma miljonivilla. “Ma ei saanud umbes aasta osta seda, mida tahtsin, ja mu raamatupidajad käskisid mul autod maha müüa,” tunnistas Rick ühes intervjuus. Ta pole varjanud, et abielud purunesid tema kokaiinilembuse tõttu. Ka Rossi oli omal ajal paadunud narkomaan, kes enda sõnul kulutas 1980ndail kokaiinile 1,7 miljonit naela ehk üle 1,9 miljoni euro. Selle meelemürgiga sobis Ricki sõnul hästi viin. “Jõin iga päev kaks-kolm pudelit viina. See maksis vast umbes 500 naela nädalas. “See oli lõbus aeg, aga hea, et ma sellest ikka eluga välja tulin.”