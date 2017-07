Käesoleva aasta esimene pool on toonud pereõnne paljudele Eesti kuulsustele, kelle pere on täienenud ühe või lausa mitme ilmakodaniku võrra. Õhtuleht teeb ülevaate, milliste tuntud inimeste pere on aasta esimeses pooles täienenud ning milliseid nimesid on lastele pandud.

Talvebeebid

Aasta algul tervitasid tippujujad Tess Grossmann ja Pjotr Degtjarjov tütar Elizabethi. Tess rääkis ajakirjale Pere ja Kodu, et sünnitus kestis vaid kolm tundi, kuid tuhud see-eest lausa neli päeva. Kuna Tess ja Pjotr on eri rahvusest, mõtlesid nad kohe, et nimi võiks sobida nii eesti kui ka vene keeles. „Elizabeth ehk vene keeles Jelizaveta oli esimene nimi, mida Tess mulle pakkus, ja see tundus kohe õige. Huvitav asi selle nimega – millele me ise üldse ei mõelnud, aga vanemad hiljem mainisid – on see, et 18. sajandil oli Venemaa keisrinnaks Jelizaveta Petrovna, Peeter I tütar,“ rääkis Pjotr.