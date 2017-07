41-aastane laulja Chester Bennington suri täna, väidetavalt võttis mees endalt elu.

TMZ ja Heavy.com kirjutavad, et üks ansambli Linkin Park kahest lauljast, Chester Bennington, on meie seast lahkunud. Esialgsetel andmetel poos laulja ennast üles. Bennington laulis oma bändiga kuulsaks mitu 2000ndate aastate nu-metali hitti nagu "One Step Closer", "Numb", "Crawling" ja "What I've Done". Hilisematel aastatel viljeles ansambel pigem elektroonilist muusikat.

Chester Bennington oli kuue lapse isa.