Õhtulehe Ilukool on mitu aastat jaganud iluhuvilistele naistele vastavateemalisi tarkuseid ja paljastanud nii meigi- kui ka soengumaailma saladusi. Millised on kõige olulisemad nipid, mis tagavad kauni jumestuse ja ägeda soengu?

Õhtulehe Ilukooli videotes on kolme aasta jooksul jaganud ilunippe mitmed oma ala spetsialistid. Näiteks on meigiõpetusi jaganud jumestaja ja ilublogija Liina Ütt, jumestaja ja kulmubaari pidav Maarja Liisa Kallit ning Salon Plusi juuksur ja koolitaja Keete Viira. Nüüd on aeg panna olulisemad nipid kokku, nii et igaüks leiaks oma iluprobleemidele lahenduse.

MEIGINIPID ja -SOOVITUSED