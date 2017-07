""Ükskõik, mis asutust me luua ei ürita, näeb see lõpuks ikka välja nagu kommunistlik partei." Just see Venemaa legendaarse peaministri Viktor Tšernomõrdini tsitaat meenus mulle, kui ma kuulsin Reformierakonna valimislubadust Tallinnas lasteaia tasu ära kaotada. Tasuta ühistransport. Tasuta lasteaed. Tasuta kõrgharidus. Maamaksu vabastus. Munitsipaalpood. Kommunistliku korra ajal sellest ainult unistati, aga tänapäeval on see reaalsus,“ kirjutab Indrek Neivelt.

Vaadates ministeeriumite ja erinevate ametite uusi kasvavaid peakontoreid on selge, et regulatsioone tuleb ainult juurde, mitte ei jää vähemaks. Vahepeal tehakse rahva lollitamiseks bürokraatia vähendamise töögrupp, aga tegelik elu läheb ikka samamoodi edasi.

Meil ei jätku majanduse jaoks töökäsi ja neid tuleb majanduseliidi arvates juurde meelitada. Nii, nagu nelikümmend aastat tagasi. Meie majandusminister arvab, et majandus areneb paremini, kui ministeeriumist aktiivselt juhitakse. Viisaastakust on saanud rahastusperiood. Ainult plaane ei ole endisel kujul. Meie valitsus võitleb alkoholiga. Jne."

"Kas ainult mulle tundub, et me oleme siin juba olnud?" küsib Neivelt.

"Reformierakonna poliittehnoloogides ei ole seni olnud põhjust kahelda. Just nemad on rahva meelsust kõige paremini tunnetanud. Kas tänane loosung tähendab, et me olemegi tagasi jõudnud sinna, kust me ära põgenesime?

Kas meie kohta võiks siis öelda, et ükskõik, kas me ehitame sotsialismi või kapitalismi, aga samasse kohta jõuame me ikka välja?