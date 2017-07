Viimasel nädalal on sotsiaalmeedias avalikult tülitsenud “Prooviabielu” paarike Helen ja Kalvi-Kalle. Helen kirjutas täna oma Facebookis, et tema arvates ei ole suhted teistele jagamiseks ning ta mõistab Kalvi-Kalle käitumise hukka.

“Suhted ei ole teistele jagamiseks! Paaridevahelised suhted on isiklikud, mitte väljapoole demonstreerimiseks!” kirjutas Helen, kinnitades kommentaarides, et tema ei ole enda ja Kalvi-Kalle suhet demonstreerinud.

Perekasvatuse instituudis töötav Krista Kender kirjutas postituse kommentaarides, et kui ise ei demonsteeri, ei ole kellelgi ka milleski kinni võtta.

“Siin kohal peaks ka oma teisele poolele näpuga viibutama ja manitsema igasuguseid asju mitte jagama,” ütles ta, öeldes, et kõik on nende endi kätes ja soovitades noortel oma sotsiaalkontod privaatseks teha.

“Ma siiski ei kontrolli Kalvit. Ta avaldab asju nagu ta soovib, demonstreerib oma tundeid nagu soovib. Muidugi minu meelest võiks suhe olla tõesti privaatne ning seni olen ma jätnud vähemalt omalt poolt selle nii privaatseks, kui minu võimuses on, aga tema teod ei ole enam minu käes. Järjekordne näide, et "ütle talle, et..." ta on suur inimene, mitte minu laps, talle võib ise ka öelda,” vastas aga Helen.