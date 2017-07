“Tähtis on see, et kui me täidame oma rahvusvahelist kohustust, tagame selle, et see inimene, kes tuleb Eestisse, ei ole meile turvaoht. Seega pigem tasa ja targu, pikemad ülekuulamised, intervjuud, taustakontrollid ja siis otsused,” kommenteeris siseminister Andres Alvet.

Türgist on 2015. aasta rändekava alusel juba vastu võetud 20 kaitset vajavat inimest. Ülejäänud 141 pagulast on seni Eestisse ümber paigutatud Kreekast.

“Ma arvan, et Eestist on, võrreldes meie naabritega, lahkunud võib-olla kõige vähem. Sest me tahame nendele inimestele, keda me siia kutsume, selgitada, kuhu nad lähevad. Me ei too neid lennukiga siia lihtsalt, ega lase neid välja, nagu on juhtunud siin-seal,” sõnas Anvelt.

Risti kiriku kogudusse jõudis samuti eelmisel sügisel viieliikmeline pagulaspere, kes on seal siiani. Pereisa on ka tööd leidnud ning töötab kohalikus restoranis abikokana, kus tema tööga väga rahul ollakse.

Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi sõnul läheb pagulasperel seal väga hästi. “Eks me oleme näinud selle üheksa kuu jooksul ka päris kõvasti kogukonnana vaeva ja tegelenud nendega ja toetanud neid, et see nõnda ka oleks. Et nad tahaks siia jääda, et nad siin püsiks,” ütles ta.

Ristis elav pagulasperekond sealt lähiajal ära minna ei plaani. “Kui kevadel siin oli suur Saksamaale mineku laine, see jõudis ilmselt ka meie pereni, siis tuli see jutuks meil, me küsisime, kuidas on, et kas teie mõtlete ka selle üle ja nende vastus oli väga selge: nendel on siin uus perekond, neil on meie kogudus, kogukond nagu pere ja nad ei taha ära minna,” kinnitas Laatsi.

Nezar Al-Otti sõnul on Eestisse pagulasperesid parim majutada koos, mitte üle Eesti laiali.

“Kui nad on lähestikku, saavad nad üksteist toetada,” arvas ta, lisades, et pagulastele tuleb ka pakkuda enam psühholoogilist abi.

