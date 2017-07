Filipiinidel vahistatud eestlane, 29aastane Xander Tann, kelle pärisnimi võib olla hoopis Aleksandr Melnik ning keda kahtlustatakse 18aastase filipiinlanna vägistamises, on tagaotsitav ka Aasias toime pandud pangaröövide pärast. Mis mees ta on?

Teisipäeval teatas meedia, et Filipiinidel vahistati 29aastane Eesti kodanik Xander Tann, keda kahtlustatakse juuni lõpus Bantaya saare kuurordis 18aastase naise vägistamises.

Kohalik meedia kirjutab, et ründaja ja kannatanu tutvusid omavahel tutvumissaidil maikuus, mil Eestist pärit mees tutvustas end kui sealse kuurordi ettevõtte investorina ja et ta saabus riiki möödunud aasta detsembris. Kokku said nad omavahel juunis, kui neiu oli tulnud Bantaya saare kuurorti oma seal elavale tädile külla.