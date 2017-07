29. juulil tähistatakse 73 aasta möödumist Sinimägede lahinguist. Tänavune aasta paistab silma sellega, et mingeid tervitussõnu ei öelda. „Poliitilised kõned on olnud kogu aeg ühesugused. Vanad mehed on neist väsinud,“ ütleb korraldaja.

Sõjaveteranidel on traditsioon, et iga aasta juulikuu lõpus kogunetakse Sinimägedele, mälestamaks 1944. aastal Eesti kaitselahingutes langenuid sõjamehi. Kui varasematel aastatel on tervitused saatnud nii näiteks Mart Laar kui ka Margus Tsahkna, siis tänavu on lood teisiti. Esitamisele tuleb vaid üks päevakohane ettekanne Merle Jäägerilt.

„Sellel aastal on niimoodi seetõttu, et veteranid otsustasid nii koosolekul. Poliitilised kõned, mis on olnud, eks nad on olnud kogu aeg ühesugused. Ja vanad mehed, niipalju kui neid elus on, on neist väsinud,“ selgitab tagamaid mälestusürituse korraldaja Mauri Kiudsoo.