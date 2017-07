Türgi lekitas USA sõjaväelaste asukohad Süürias, vahendavad Reuters ja Newsweek. Salajase info avaldamine on Pentagoni tagajalgele ajanud, sest andmete avaldamine võib Ameerika sõdurite elu ohtu seada.

Anadolu, Türgi riigile alluv meediaväljaanne, avaldas teisipäeval raporti, kus oli ära nimetatud kümne ameeriklaste vahiposti asukohad. Mõnede punktide juurde oli ka märgitud, mitu ameeriklast ja prantslast asukohas viibib.

Pentagoni pressiesindaja Eric Pahon noomib türklasi sedavõrd tundliku info lekitamise eest ning vihjab lausa sellele, et tegu võis olla ametlikult heaks kiidetud sammuga. "Kuigi me pole täpselt välja selgitanud, mis allikatel see lugu põhineb, oleks väga murettekitav, kui NATO liitlase ametnikud meelega tundlikku infot lekitades meie sõdureid ohtu seaksid," ütles Pahon.

Türgi ja USA võivad küll muidu liitlased olla, kuid suhted halvenesid tunduvalt pärast seda, kui USA hakkas relvastuse ja muu varustusega toetama kurdide YPG-d (Süüria kurdide omakaitse), kes Süürias nende koos vägedega ISISega võitlevad. Eelmisel kuul kinnitas Washington Ankara pahameeleks, et jätkab kurdide varustamist. Türgi kardab kurdide mässu ja peab YPG-d terroriorganisatsiooniks.

Newsweek spekuleerib otseselt, et tegu võib olla kättemaksuga kurdide toetamise eest.