Kui vanemaid inimesi ümber kasvatada on raskem, mõtelgem siis uuele põlvkonnale. Uuringud näitavad, et veerand noortest on hiljemalt neljandas klassis alkoholi proovinud. Alkoholitarbimine on kujunenud normiks. Mõelge vaid kui palju on meil traditsioone, mis on seotud alkoholiga – jaanipäev, jõulud, sünnipäevad, ikka on pudel laual. Õigustuse, et eestlased on ikka napsu võtnud, leiab igast peoseltskonnast. Ja nii põlvest põlve. Ma ei pea pitsikest pruutpaari terviseks küll suureks patuks, ent kas suvisel kogupereüritusel peab last käest hoidval vanemal olema ikka teises käes džinn või õlu?