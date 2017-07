Briti peaminstri Theresa May sõnul on vaja BBC’l endalt küsida, miks makstakse naistele vähem, kuigi nad teevad meestega sama tööd.

“Ainus põhjus, miks me sellest teame, on seetõttu, et valitsus palus BBC’l need palganumbrid avaldada,” nentis ta.

Nii Briti töölispartei kui konservatiivid kritiseerisid BBC’d pärast palganumbrite avaldamist.

Töölispartei liikme Jess Phillipsi sõnul on BBC puhul näha fundamentaalset probleemi meeste ja naiste väärtustamises, imestades, kuidas nii suurt probleemi juba varasemalt arutluse alla võetud ei ole.