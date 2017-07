Kindlustunne, et laps viibib pika tööpäeva jooksul turvalises, huvitavas ja mängulises keskkonnas, on iga lapsevanema jaoks hindamatu. Ometi on koos söögiraha ja lisatasudega suuremates linnades pea 100eurosteks paisunud lasteaiaarveid vaadates selge, et osa lapsevanemaid takistab oma järglast lasteaeda panemast just üle jõu käiv hind – eriti kui eelkooliealisi lapsi on peres mitu.

Probleemi tõstatamise eest kohalike valimiste kontekstis tuleb kiita Reformierakonda, kes lubab valituks saades kaotada Tallinnas lasteaedade kohatasu. Ometi ei ole selline valimislubadus halb üllatus mitte ainult Hanno Pevkuri ja Kristen Michali erakonnakaaslastele, vaid ka võrdõigusvolinikule. Sest seda, milline on lasteaiatasudeta Tallinn, teame juba minevikust: lapsi pandi lasteaedadesse mitte vajadusest, vaid mugavusest ja pigem igaks juhuks, järjekorrad venisid ja seetõttu jäi rohkem lapsi koju hoiule, olgugi et iga päev olid rühmad pooltühjad. Et lasteaiakohtadest on Tallinnas praegu niigi puudu, ei pruugi kohatasude kaotamine sugugi garanteerida lasteaiateenust neile, kes koha eest muidu maksta ei jõua.

Sellegipoolest on sellise lubaduse väljakäimine halb eelkõige vaid Reformierakonnale: mõtlematu ettepaneku tegijat on lihtne süüdistada populismis – võimalust tõmmata paralleeli reformierakondliku tasuta lasteaia ja keskerakondliku tasuta ühistranspordi vahel ei jäta kasutamata mitte ainult teised erakonnad, vaid uute juhtidega rahulolematud parteikaaslasedki. Kuid valija ei pruugi nii kriitiline olla, ja see sunnib kõiki valimistel kandideerivaid erakondi välja tulema ettepanekutega, kuidas lasteaiatasusid vähendada, ja valituks osutudes kas või osaliselt ellugi viima. Olgu see siis lasteaedades tasuta söögi pakkumine, kohatasu langetamine, kohatasu määra lahtisidumine alampalgast või muude kulude – laste trennid, ringid, mõnel juhul paber ja pliiatsidki – katmine linnaeelarvest.