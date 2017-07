Petmine on valus teema, kuid tõenäoliselt on veelgi hullem, kui seiklusi otsiva isa tabab teolt tema lihane tütar.

Videol on isa, kellele on lõksu seadnud ta oma tütar, kirjutab The Sun. Kas issi läheb liimile ja lööb üle aisa?

Videot vaatava tütre ehmatuseks näib isa otsivat uut naist, sest 17-aastase tüdruku meelitused ja kutsed mõjuvad imekiiresti!

