Türgis vahistati 5. juulil Saksa inimõiguslane Peter Steudtner (45) ja veel üheksa inimõiguslast, kes osalesid Istanbulis toimunud rahvusvahelisel seminaril. 18. juulil otsustas kohus, et Steudtner ja veel viis inimõiguslast jäävad eeluurimisvanglasse. Neid süüdistatakse relvastatud terrorirühmituse toetamises. Ülejäänud neli kinnipeetut vabastati.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel katkestas perepuhkuse Põhjamere ääres, et arutada neljapäeval Berliinis toimunud kriisinõupidamisel suhteid Türgiga.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ütles täna pärast välisministeeriumis toimunud kriisikohtumist ajakirjanikele, et senist Türgi poliitikat muudetakse põhjalikult. Ta hoiatas Saksa firmasid Türki investeerimise eest, sest selles riigis puudub õiguslik julgeolek. Gabriel toonitas, et tõstatab Euroopa Liidus Türgi abistamise peatamise. Seni on saanud Türgi Euroopa Liidu kandidaatriigina 630 miljonit eurot aastas.