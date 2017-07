Arecibo observatooriumi raadioteleskoop Puerto Ricos salvestas punaselt kääbustähelt Ross 128 tulnud raadiosignaalid. Teadlased ei välista, et tegemist on märgiga maavälisest elust, vahendab telekanal n-tv.

Teadlastel puudub signaalidele esialgu seletus. Välja on pakutud ka võimalus, et signaalid saatsid meie koduplaneedi Maa poole mõne maavälise tsivilisatsiooni asukad.

Võib-olla on praegu Maalt saadetavad signaalid liiga lihtsad ja kõrge arengutasemega tulnukad ei saa aru, et need on samuti märgid intelligentsest elust. Võib-olla puudub neil aga lihtsalt arusaam, kuidas neile signaalidele vastata. Seetõttu ootab Douglas Vakoch teadlastelt senisest arukamate signaalide koostamiseks kiiret panust. METI kavatseb hiljemalt 2018. aasta lõpul saata maailmaruumi senisest arusaadavama sõnumi, vahendab Stern Online.

METI president Douglas Vakoch on veendunud, et inimkond saavutab maavälise eluga kontakti 2035. aastaks, vahendab portaal Science World Report.

Kui aga selgub, et saladuslikel raadiosignaalidel ikkagi pole seost maavälise eluga, siis jätkatakse uuringuid uue hooga. SETI endine juht Jill Tarter näiteks usub, et inimkond veendub järgmise 20–30 aasta jooksul maavälise elu olemasolus.

Professor Abel Méndez ei usu, et Ross 128-lt tulnud signaalid pärinevad mõnelt satelliidilt. “Raadioteleskoop on satelliitide signaale küll sageli kinni püüdnud, kuid mitte kunagi varem ei ole satelliidid selliseid signaale välja saatnud,“ arutles teadlane.

Tasub meenutada, et mullu augusti lõpul püüdis Vene raadioteleskoop RATAN 600 juba 2015. aasta 15. mail kinni 95 valgusaasta kaugusel asuvalt tähelt tulnud eriskummalise signaali, mida esialgu peeti samuti maavälise elu märgiks. Paar päeva hiljem tunnistasid Vene astronoomid, et paraku oli ikkagi tegemist maapealset päritolu signaaliga, mille põhjustas tõenäoliselt üks Vene sõjasatelliit.

Äkki on värskelt saabunud signaalid tõepoolest vastus SETI 43 aasta vanusele läkitusele, on arvanud nii mõnigi astronoom.

Teatavasti otsib organisatsioon SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, eesti keeles Maa-välise intelligentse elu otsing) märke maavälistest tsivilisatsioonidest alates 1961. aastast. Esmalt keskenduti kosmosest tulevate raadiosignaalide leidmisele. Täpsemalt otsiti signaale, mida saaks tõlgendada kui intelligentsete olendite saadetuid. 1974. aastal saatis SETI esimese spetsiaalse sõnumi Päikesesüsteemi-välistele olenditele just Arecibo observatooriumist, kus nüüd salapärased raadiosignaalid salvestati.

Samas jääb küsimus, kas maaväline elu ikka on intelligentne? USA kosmoseagentuuri NASA teenistuses kuni mullu detsembrini töötanud täheteadlane Ellen Stofan on küll kindel, et inimkond kohtub tulevikus maavälise eluga, kuid seejuures ei ole ta sugugi kindel, et tegemist on mõtlevate olenditega. Võib-olla piirdub maaväline elu ainult mikroobidega.