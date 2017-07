Melissa Lee Matos selgitab, et ta tegelikult ei tahtnud pilte endast jagada, kuid mõistes, et teised kannatavad ja surevad heroiini tõttu, otsustas ta seda siiski teha, kirjutab Metro.

Abitu ja zombistunud näoga olev naine näib fotodel elutuna. Jube mõelda, et seda kõike pidi pealt vaatama ja kogema ta pere. Melissa tahab, et inimesed näeksid oma silmaga narkootikumide mõju - selleks, et teisi hoiatada ja narkootikumidest eemale tõugata.