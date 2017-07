Ülesanne oli paras pähkel, eeskuju ei olnud kuskilt võtta, räägib Praks. Sai uuritud Siberi puidust õigeusu kabeleid, mõnedel kogudustel on ehitatud jõe- või järvekaldale spetsiaalsed ristimiskabelid, kuid ujuvate ristimismajade olemasolust märki ei leitud.

„Eks lodjakoja mehed natuke tõrelesid ka meiega, et konstruktsioon on liiga keeruline,“ muigab Praks. „Nemad on laevaehitajad ja nende jaoks peab kõik olema võimalikult kerge. Aga nende käest saime väga head nõu ja asjatundlikku abi, see on Eestis pea ainuvõimalik koht, kus sellist asja ehitada.“

Praksi sõnul õpetas parvmaja ehitus kunstiakadeemia esimese aasta lõpetanud sisearhitektuuri tudengitele kindlatele reeglitele vastava objekti kujundamist, tisleritööd – siiani on nad piirdunud makettidega – ning õigeusu kiriku kombeid ja traditsioone.

„Ristija Johannes ristis Jeesuse Jordani jões ja nii on õigeusu kirik sellist ristimist pidanud kõige traditsioonilisemaks,“ selgitab preester Vadim. „Väikelaste puhul piisab suuremast ristiminõust, täiskasvanute ristimiseks on jõukamatel kogudustel ja kloostritel ristimisbasseinid, Tartus seda ei ole.“

Ristimismaja veel päris valmis ei ole. Puudu on terve sein koos uksega, millest majakesse pääseb. Ka redelisüsteem, mida pidi ristitav vette laskub, ei ole veel lõplikult valmis. Sellegipoolest on preester Vadim nõus seda hea meelega tarvitama ja ta ei hoia seda ainult oma kogudusele.

„Kui keegi soovib looduslikult kaunis kohas ristitud saada, siis ta võib maja koos preestriga sinna pukseerida,“ muheleb isa Vadim. Ujuv pühakoda on kasutamiseks kõikidele õigeusu kogudustele, sest slepis saab seda vedada Tartus nii üles- kui ka allavoolu.