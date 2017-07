Homme tähistab režissöör Sulev Keedus 60. sünnipäeva ning sel puhul näitavad ETV ja ETV2 hinnatud režissööri kolme filmi.



Täna õhtul kell 20.00 näitab ETV2 2004. aastal valminud filmi "Perekond". Film jälgib kolme aasta jooksul ühe perekonna elu. Sellesse aega on mahtunud rõõmsamaid ja kurvemaid sündmusi, armastust, sündi ja surma. Filmi tegelased on avameelsemad kui tavaliselt kombeks ja läbi selle avameelsuse puudutavad nad omamoodi ka vaatajaid.



Kell 22.25 saab ETV2 vahendusel näha rohkesti festivaliauhindu võitnud linateost "Georgica". Jakub elab üksikul Eestimaa väikesaarel, mida Nõukogude hävitajad öösiti harjutamisväljakuna kasutavad. Talle saadetakse seltsiks vaikiv poiss Maecenas, keda kummitavad pidevalt mälestused oma emast. Kuid vana Jakubi, endise kristliku misjonäri peas ringlevad kunagi Aafrikas kogetud asjad. Jakub on otsustanud ladina keelest suahiili keelde tõlkida Vana-Rooma kirjaniku Vergiliuse peateose "Georgica". Filmis mängivad Evald Aavik, Mait Merekülski, Ülle Toming ja Rein Oja.



ETV ekraanil saab aga homme õhtul kell 23.25 vaadata 2011. aastal valminud filmi "Kirjad Inglile", mis räägib aastaid tagasi Afganistani sõdima saadetud ja seal islamiusu omaks võtnud Jeremia Juunas Kirotajast (Tõnu Oja), kes kodumaale naastes seisab silmitsi teist laadi sõjaga. Laokil Eesti väikelinnas jookseb rindejoon ida ja lääne kultuuri, meeste ning naiste, terve mõistuse ja hullumeelsuse vahel.