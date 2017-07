Vana farmer kaebab oma naabri kohtusse selle eest, et see teda jõehobuks sõimas.

"Ja te pöördute kohtu poole alles pool aastat pärast solvamist?" imestab kohtunik.

"Asi on selles, teie ausus, et alles eile nägin ma televiisoristesimest korda jõehobu..."