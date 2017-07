Aasta tagasi šokeeris maailma uudis sektiliidrist Lee Kaplanist (52), kes oli Pennsylvanias elanud koos 12 tüdrukuga ning neist vanima, 18aastase neiu korduvalt rasestanud. Eile mõisteti seitsmeks aastaks vangi tüdruku vanemad.

Amišid Daniel (44) ja Savilla Stoltzfus (43) kinkisid oma tütre Kaplanile, kui neiu oli kõigest 14 aastat vana, vahendab Daily Mail. Väidetavalt asus mees tüdrukut seksuaalselt väärkohtlema koheselt. Aastate jooksul sünnnitas neiu kaks last.

Lee Kaplan (AP / Scanpix)

Hiljem asusid Kaplani majja elama veel 8 Stoltzfuside tütart. Sektiliider väärkohtles neist kuut.

Paar selgitas, et nad andsid tütred tänutäheks, kuna Kaplan oli tasunud ära nende võlad.

Vasakul Daniel Stoltzfus, paremal Lee Kaplan (AP / Scanpix)

Kohtus ütles Daniel Stoltzfus, et kahetseb, et sundis oma lapsi sellisele kannatusele. Laste ema aga sõnas, et teadis mehe ja tüdrukute seksuaalsest läbikäimisest, kuid uskus, et see võib olla pigem hea.

Noorima tütre sõnul hakkas Kaplan teda vägistama 7 aasta vanuses.