Kui prognoos osutub õigeks, võib juba nädalavahetusel ning uuel nädalal jõuda suveilm viimaks kohale, küll aga vihmasajuga.

Reede öö on sajuta, päeval on võib kohati hoovihma sadada, Ida-Eestis hoovihma võimalus kuni 50%, Lääne-Eestis alla 30%. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 6-11, rannikul kohati 14 kraadi, päeval 17-22 kraadi.

Laupäeval võib kohati hoovihma sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 6-11, rannikul kohati 14 kraadi, päeval 18-22 kraadi.