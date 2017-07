Saku õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on kuuest pooleliitrisest õllepurgist koosnev paki hind on hind pärast 1. juuli hinnatõusu umbes 8,90 eurot, lisaks pandiraha 60 senti.

"Pärast 2018. aasta veebruariks valitsuse poolt plaanitud aktsiisitõusu hakkavad kuuspakid Eestis maksma juba üle kümne euro," rääkis Härms ERRi uudisportaalile.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop ütles, et sel aastal on õlleaktsiis tõusnud mitte 50, vaid 87 protsenti.

Kummastav on Noobi sõnul vaadata minister Jevgeni Ossinovski hiljutist sõnavõttu ajakirjanduses, kus ta väitis, et ei saa aru inimestest, kes 20-sendise vahe pärast õlle hinnas käivad Läti piiril.

"Ma ei tea, mis maailmas ta elab, aga pärismaailm see küll ei ole. Kahjuks on reaalsus, et pooleliitrise õllehinna vahe Lätiga on ligi euro ja õllekohvri hinnavahe ligi kümme eurot," sõnas Noop.