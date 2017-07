Eesti Posti nõukogus on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo soovil tehtud suurpuhastus. Välja on vahetatud kõik senised liikmed.

Kui kõik läheb plaanipäraselt ja nõukogu vastsed liikmekandidaadid on jaasõna öelnud, saab Eesti Posti nõukogu esimeheks Bo Henriksson. Soomlane on rohkem kui 20 aastat juhtinud Eestis rahvusvahelist tööstuskontserni ABB. Tänavu kevadel teatas Henriksson, et läheb pensionile, et endale rohkem aega leida. Enne seda oli Henriksson aastaid Eesti kõrgeima palgaga tegevjuht.

Nõukogu teiste liikmete hulka kuuluvad Priit Kongo, Indrek Laul, Lauri Paeveer ja Regina Raukas.