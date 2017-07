Laupäeval, 22. juulil avatakse külastajatele Tallinna vanalinnas Pagari tänav 1 hoone keldris asuvad endised KGB vangikongid. Avamispäeval kõnelevad giidid vangikongides kinnihoitud inimeste mälestusi ning muuseum on avatud öötundideni. Õhtuleht tutvus kongidega enne avamist ning uuris okupatsioonide muuseumi direktori Merilin Piipuu käest, kuidas inimesi seal koheldi ning mis tingimusi tuli läbi elada.

“Nõukogude okupatsiooni ajal asus selles Pagari tänava majas üks kardetuim eeluurimisvangla, kust paljud enam oma lähedaste juurde tagasi ei pöördunud. Seni avalikkusele suletud olnud kongid tuletavad meile meelde kui oluline on hoida vabadust ning on seega oluline täiendus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmivale inimsuse vastaseid kuritegusid kajastavale ekspositsiooni osale Vabamus,” selgitas kultuuriminister Indrek Saar KGB vangikongide avamise olulisust.



1912. aastal elumajana valminud Pagari tänava hoone roll Eesti lähiajaloos on olnud märkimisväärne. Eesti Vabariigi väljakuulutamise järel kogunes majas mitmel korral ajutine valitsus, Vabadussõja ja järgnenud iseseisvusajal asusid hoones sõjaministeerium ja sõjaväe peastaap. 1941. aastal rajas ENSV siseasjade rahvakomissariaat keldrisse sisevangla kongid. Vanglat kasutati küll vaid 1950. aastateni, kuid seal toimunu elab senini inimeste mälestustes.

Täna päeval toimunud avamisüritusel ütles Eesti siseminister Andres Anvelt kõnes, et tema emapoolne vanaisa, kolmel korral vangis istunud Richard Majak, kutsus maja "põrguväravateks".

Laupäeval avatakse külastajatele Tallinna vanalinnas Pagari tänav 1 hoone keldris asuvad endised KGB vangikongid (Kaader videost)

“Eestis toime pandud inimsusevastased kuriteod on osa Euroopa ajaloost, mis peab jääma ajalooks," tsiteeris okupatsioonide muuseumi direktor Merilin Piipuu Lennart Meri sõnu. “Tagamaks, et minevikus toimunud sündmused enam kunagi ei kordu, on meil vaja iga päev mõelda väärtuste üle, mida endis kanname. Seepärast on viimane aeg avada külastajatele Pagari tn 1 asuvad vangikongid. Koostöös maja arendaja ja paljude partneritega on kauaoodatud sündmus lõpuks teoks saanud,” kirjeldas Piipuu.



Tallinna vanalinnas Pagari tänav 1 hoone keldris asuvad KGB vangikongid on avamispäeval avatud kell 13.00–01.00. Giidid kõnelevad külastuse sissejuhatuseks hoones toimunud sündmustest kell 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ning toimub kaks öist ringkäiku giidiga kell 23.00 ja 00.00. Samuti kogutakse päeva jooksul inimeste mälestusi KGB vangikongidest. Avamispäeval on KGB vangikongide külastamine kõigile soodushinnaga 2 eurot.