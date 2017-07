Meediasse on ilmunud šokeerivad fotod Mosulis vangi võetud ISIS-laste elutingimustest.

Sajad äärmuslased kurdavad, et nendega on käitutud lubamatult ja neid hoitakse ebainimlikes tingimustes, kirjutab Independent.

(AP / Scanpix)

Fotod tegi agentuuri Associated Press fotograaf Bram Jannsen pärast Mosuli tagasivallutamist ISISe käest. Väidetavalt on kitsas, ventilatsioonita ruumis, kuhu hulk mehi kokku on pressitud, temperatuur 45 °C. Anonüümseks jääda soovinud Iraagi ametniku sõnul kannatavad kinnipeetud haiguste ning nahaprobleemide käes, kuna nad pole saanud päikesevalgust. Liikumatuse tõttu on paljusid tabanud jäsemete paistetus.

(AP / Scanpix)

Üks vangide hulgast sõnas aga reporterile, et temaga koos olevate meeste seast ei leia isegi kümmet ISISe võitlejat. "Ja me oleme siin olnud üle kuue kuu," lisas ta. "Nad ütlesid, et mu nimi on nende andmebaasis. Kuid ma pole näinud mitte ühtegi kohtuotsust," lisas ta. "Ma isegi ei tea, milles mind süüdistatakse. Paljud nimed kattuvad," sõnas üks kinnipeetutest.