Kes on need kus sodiaagimärki, kes on isepäised ja mässumeelsed?

Teatud sodiaagimärgi all sündinud isikutel on mässumeelsus justkui juba sisse kodeeritud, vahendab Your Tango.

Veevalajal on alati plaan peas ootel. Kui miski seda segama peaks, siis tuleb tal oma plaani täide viimiseks natuke rohkem vaeva näha ja sind hea või halvaga mõjutada, et tema plaan on parim.

Kui sul oli teine nägemus ja idee, siis see Veevalajat ei huvita. Hoolimata kõigist su püüdlustest tahab ta kõike korraldada ena äranägemise järgi.

Sa arvad, et kontrollid olukorda? Mitte koos Veevalajaga!

2. Jäär

Jäta see nüüd endale igaveseks meelde: Jäär ei hooli sinu reeglitest! Ta naera sinu plaanide üle ja kõik peab käima nii, nagu tema soovib. Üks asi on ennustatav: su Jäärast kaaslane võib kõigele vastu puksida. Ära unusta ka seda, et isegi tema enda plaaniga nõus oled, hakkab Jäär mingil hetke selle vastu mässama.

3. Sõnn

Kui mõni asi näib Sõnni puhul nii loomulik, siis tema mässumeelsus on etteaimamatu ja seda ei oskaks enamus meist vist uneski näha! Põikpäine loomus. Proovi mõnd Sõnni sundida tegema midagi, millele ta on vastu. Võimatu! Kui Sõnn mässab, siis ei pea ta seda sõnadega väljendama. Nad on liikumatud ja mässumeelsed.

4. Vähk

Kuigi ühtegi tüüpilist Vähki on väga raske leida, on neil siiski üks ühine omadus. vajadus tunda end mugavalt ja teha asju nii, nagu neile meeldib.

Kui Vähk mässab, siis kõlab see meelituste ja vabandustena. Ta suudab sind armsalt plaanist loobuma panna ja jätta hea mulje. Paraku on tõde hoopis selles, et sinu mõtted pole kunagi tema plaanidesse mahtunudki. Vähk on mässumeelne juba enne seda, kui temaga mõnda plaani arutama jõuad minna.

5. Kaalud

Kaalude mantra on: ma tegin seda oma soovide järgi! Nad ei tiri ega tõmba, sest nad ei vaja sinu heakskiitu. Nad teavad, mis neid rahuldab, kuidas seda ilma teiste kiitmiseta saavutada.

Nad pole Sõnni moodi kangekaelsed, kuid nende mäss on nende loomuses ja nad usuvad ainult ennast.

6. Ambur