Soulilegend Stevie Wonder pidas oma elukaaslase Tomeeka Bracyga pulmi.

67aastasele lauljale on see juba kolmas abielu. Tomeeka on temast 25 aastat noorem. Koos on oldud viis aastat.

The Suni teatel oli pidu luksuslik, romantiline ja staariderohke. Noorpaarile käisid õnnitluslaule laulmas Wonderi noored kolleegid Pharrell Williams, John Legend ja Usher. “Siis aga laulis oma pruudile ka Stevie ise,” rääkis lehe allikas.

Wonderil ja Tomeekal on kaks last. Ühtlasi on lauljal veel nelja naisega seitse last. Kõik võsukesed täitsid pulmas lilleneiude ja peiupoiste rolli.