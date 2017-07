Varalahkunud kirjanik Margus Karust jäi maha lasteraamatu käsikiri "Hobuse Henry Unenägu". Kirjaniku sõbrad koguvad Hooandja vahendusel raha raamatu avaldamiseks.

Teose käsikirja on toimetanud Kairi Vihman ning raamatu küljendab ja kujundab Johannes Naan. Raamatule on illustratsioonid joonistanud Britt Samoson. Britt ja Margus alustasid oma koostööd raamatu kallal juba pikka aega tagasi. Nende loomingulise koostöö tulemusel on kindlaks määratud joonistuste asukohad ning iseloom ja raamatus näeb neid kokku ligikaudu 35.

Raamatu müügist saadav tulu läheb loodavasse Margus Karu sihtasutusse, mis suunab tekkivad vahendid heategevusse. Luuakse ka Margus Karu fond, mille eesmärkideks on anda igal aastal välja noore talendi auhind ning toetada vaimse tervisega seotud teavitustöö tegemist.

Kirjanik Margus Karu lahkus meie seast 5. juunil. Karu on avaldanud kaks romaani: "Nullpunkt" ja "Täna on täna ja forever on forever" ja lõi näitlejate valijana kaasa mitme filmi juures, näiteks "Must alpinist" ja "Risttuules". Margus Karu viimase raamatu ilmumist on võimalik toetada SIIN!