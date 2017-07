Tom Valsberg (35) ja Jane Kruus (27) on maailmaränduritest muusikud, kes on väelaule, mantraid ja regilaule laulnud juba kuus aastat korraldades nii Eestis, kui mujal maailmas - Tais, Guatemalas, Indias, Mehhikos, Balil, kontsert-rännakuid väelauludega. Nüüd on neil ilmumas esimene CD eestikeelsete väelauludega, mis põhinevad mitmete erinevate kultuuride põlisrahvaste muusikal.

Tandemi repertuaaris on erinevad tänulaulud, maaema laulud, väestavad lastelaulud, töölaulud aafrikast, keldi palved, põlisrahvaste šamanistlikud laulud, regilaulud ja india mantrad, mida lauldakse eeslauljate juhtimisel kõik koos.

Tom Valsberg on tuntud, kui ansamblite Indigolapsed, Tane Mahuta ja Manki Maind ninamees, kes on kirjutanud oma rännakutest raamatu “Kuidas rännata ilma hirmuta”. Jane Kruus on lavaka haridusega näitleja, kes tegeleb šamanistliku laulmisega, annab laulutunde, valmistab šamaanitrumme ja väekaid ehteid.

Käesolev CD on esimene CD eestikeelsete väelauludega, mis põhinevad mitmete erinevate kultuuride põlisrahvaste muusikal

Külalistena teevad CD-l kaasa Merilyn Poks, Reet Ristmägi, Anneli Lunts ja Maria Kurm Sireenidest. Ja karuhäälega meestekoor koosseisus Paul Purga, Andres Randveer, Ranno Ojaperv, Ott Jalakas, Rain Parve. Digeridood ja kellamänge mängib Denis Vinogradov ja kitarri siin-seal Joosep Kõrvits. Kahes loos on solistiks 10 aastane Mona Pääsuke.

Väelaulude plaadiesitluskontsert toimub 20. juulil 19:00 Katariina Kirikus.

Vaata meeleolukat videot Tomi ja Janega, kus nad räägivad koos laulmisest, tantsimisest, alkoholist loobumisest ja energia leidmisest muudel põnevatel viisidel!

Tom: Paljud kuulsad maailmamuusikud : Deva Premal, Snatam Kaur, Krisna Das, Kevin James Carroll, Kailash Kokopelli, Fantuzzi jt õhutavad rahvast kaasa laulma, sest nõnda tekib kordades võimsam tunne. Ühiselt laulmise väesse usume ka meie, sest oleme näinud sadu inimesi, kes on koos meiega taasavastanud oma laulmisoskuse ja laulmisrõõmu. Selleks, et laulmisest rõõmu tunda, et pea sa olema profesionaalne laulja! Ühise ringi toetusel tuleb laulmine kenasti välja juba esimesel kontserdil, isegi kui sa arvad, et sa ei pea viisi või kui õpetaja ütles, et “Elevant on sulle kõrva peale astunud!” Aeg on nendest illusioonidest lahti lasta ja hakata jälle laulma, nagu laulurahvale kohane!

Jane: Väelaulude üheskoos laulmine ehk laulujooga on joogastiil laiskadele, mis ühendab laulu, tantsu ja meditatsiooni. Nendel kontsert-rännakutel laulab publik kaasa justnagu laulupeol, mille tulemusel paljud taasaavastavad oma lauluhääle, paljud tunnevad tohutut rõõmu, sest rõõmuhormoon vallandub just ühislaulmisel, paljud kogevad stressi maandavat mõttevaikust, sest laulude vahepeal ollakse kuss, paljud õpivad plaksutama ja sahisteid mängima, paljud emotsioonid vallanduvad, seega lahti lasta saab kurbusest ja koguda juurde rõõmu.

Tom: Meie väelaulude CD on mõeldud kodus ja autos kuulamiseks ja kaasa laulmiseks ja CD ümbrisel on olemas ka laulude sõnad ja akordid.