Anaalseks pole enam ammu tabuteema ning on üha enam mehi ja naisi peab seda oma seksuaalelu lahutamatuks osaks. Erootikapood Kirg.ee tutvustab mõningaid lelusid, mille seast leiab sobiva iga anaalseksi harrastaja või sellega tutvust teha sooviv huviline.

Anaalsete mõnudega tutvujale sobivad kõige paremini mõõtmetelt väiksemad ja saledamad lelud. Näiteks ANAALSÕRMED ja pisemad ANAALTAPID. Valikus on nii käepärased tagasitõmbeaasaga mudelid, iminapaga mudelid kui ka klassikalised tapid.

Kindlasti tasuks tähelepanu pöörata ka LIBESTI kasutamisele, kuna see aitab lelu kergemini sisestada ja hooldab nahka. Spetsiaalselt anaalseksiks mõeldud libestid sisaldavad enamasti ka pisut tuimestavaid koostisosi, mis teevad akti nauditavamaks. Libesteid on kahte sorti: kas vee- või silikoonibaasil. Neist esimesed on kergesti veega mahapestavad ja sobivad kasutamiseks praktiliselt kõikide leludega. Silikoonibaasil libestid pakuvad aga kauakestvat libestatust ning püsivad peal ka näiteks duši all lõbutsedes, maha saab pesta libesti vee ja seebiga. Samas tuleb meeles hoida, et silikonbaasil libesti ei sobi kasutamiseks koos silikoonist leludega. Kui soovid eriti siidist ja siledat kogemust, soovitame kasutada klaasist dildot ja silikoonibaasil libastit – hõõrdumine praktiliselt puudub!

ANAALPÄRLID on kas samas suuruses või järjest suureneva läbimõõduga kuulikeste jada, mis on ülimalt painduv ning võtab just Sinu kehale sobiva kuju. Peale iga järgneva kuuli sisestust hoiavad sulgurlihased lelu just täpselt nii palju sisestatuna paigal, et Sul on suurepärane kontroll sisestuse sügavuse üle. Enamasti on lelu varustatud käepärase tagasitõmbeaasaga. Saadaval on ka vibratsiooniga mudelid.

ANAALDILDO on uniseks lelu, mis on võrreldes tavadildoga kas pisut väiksema läbimõõduga või pehmemast ja elastsemast materjalist. Nende seast leiab samuti nii sileda pinnaga kui ka iminapaga mudeleid. Valikus on pisemad dildod, suuremad mudelid edasijõudnutele ja ka megasuured Bombshellid, mille läbimõõdud küündivad üle 10cm ja pikkused üle 25cm.

Anaalvaldkonnas on eriline tähelepanu just meestel ja neile mõeldes on saadaval laialdane valik EESNÄÄRMESTIMULAATOREID ning EESNÄÄRMEVIBRAATOREID. Mõlemad on disainitud spetsiaalselt meeste anatoomiat silmas pidades. Lisaks mõnule ja võimsamale orgasimile, aitab eesnäärme regulaarne stimuleerimine hoida ka meeste tervist. Sellest tulenevalt sobivad eesnäärmestimulaatorid ja –vibraatorid ka 100% heteromeestele.

STRAP-ON on suurepärane vahend nii lesbipaaridele oma armuelu rikastamiseks kui ka heteropaaridele, kes soovivad kogeda teatavat rollivahetust. Valikus on tavapärase dildoga mudelid, aga ka VIBRATSIOONIGA STRAP-ON’id. Lisaks on ka rakmeteta strap-on’id, mille andjaks pooleks on naine, pakkudes samaaegselt rahuldust nii saajale kui ka andjale. Osa strap-on’idest on seest õõnsa dildoga ehk sobivad kasutamiseks ka näiteks mehele, kel on soov pakkuda oma partnerile midagi võimsamat, või kui esineb näiteks erektsiooniprobleeme.

VIBRATSIOONIGA ANAALTAPID on lelud, mille saad lihtsalt sisestada ning jätta sulle ise mõnu pakkuma. Kergemaks sisestuseks on saadaval pisut teravneva otsaga ja alt salenevad tapid – need tagavad ka kindla paigalpüsimise.

ANAALVIBRAATORID on pisut väiksemate mõõtmetega ning pehmemast materjalist kui vaginaalsed vibraatorid. Sileda pealispinnaga ja sageli erineva reljeefiga. Vibratsiooni juhtimine ja reguleerimine on viidud lelu otsa. Mõningatel mudelitel on juhtimiseks isegi käepärane ja mugav pult.

Kindlasti on anaalseksi harrastajate jaoks omal kohal ka hügieeniks tarvilikud INTIIMDUŠŠID ja turvatunnet pakkuvad KONDOOMID. Kirg.ee valikust leiad just enda mõõtudele vastavad kondoomid. Spetsiaalselt anaalseksiks pakub pood näiteks aromatiseeritud ning erineva reljeefse pinnaga mudeleid.

Soovitused täiuslikuks anaalseksiks:

-Kasuta ohtralt libesit.

-Suur osa anaalleludest sobib kasutamiseks ja kandmiseks ka tavaseksi ajal.

-Sinu kehale sobiva suuruse ja kujuga lelu võid jätta sisestatuks ka päevasteks toiminguteks.

-Et lelusid oleks pärast lihtsam puhastada, kasuta nende kaitseks kondoomi, eriti kui puudub võimalus neid koheselt jooksva vee all puhastada.

-Hoiusta lelusid hämaras toasoojas kohas eraldi kotikeste sees.

-Patareidega leludest on soovitav peale kasutamist patareid eemaldada.