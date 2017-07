"Laatasid korraldatakse ikka põhiliselt suvel ning on väga vahva seegi, et ka maakohas keegi laada korraldab. Milliseid kaupu keegi laadal müüb, on muidugi müüja asi, aga kui müüa müüb ohtlikke kaupu lastele, siis tuleks küll midagi ette võtta," kirjutab kirjasaatja Hillar Kohv.

Kohv tegi ettepaneku, et laadal võiks olla ka kontrolli teostav isik, kes kontrollib müüdavat kaupa ning eriti seda, et mida lastele müüakse. Kui keegi müüja müüb lastele näiteks nuge, siis tuleks ta vastutusele võtta ning keelata tal koguni laadal kauba müük.

"Mõni inimene ehk leiab sedagi, et lapsed võivad samuti nuga käes hoida, et meisterdada pajupilli või aidata emal kartuleid koorida. Seda küll, aga laste mõistus on laste mõistus ning keegi ei tea seda, et mida laps võib tahta veel noaga teha? Mõni laps läheb teise eakaaslasega tülli ja võib vihahoos teisele noaga raskeid kehavigastusi tekitada. Samuti vaatavad lapsed tihtipeale ka märulifilme ning tahavad kehastada mõneks filmis nähtud tegelaseks ning võivad ka selliselt kellegile kehavigastusi tekitada," spekuleerib murelik Kohv