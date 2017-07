“Mehed mustas” tähe Will Smithi abikaasa Jada Pinkett Smith tunnistas raadiointervjuus, et tema ja 1996. aastal tapetud räppari Tupac Shakuri kunagises sõpruses oli tahk, mida ta pole iial avaldanud.

“Kui ma Paciga tutvusin ... kui me esimest korda kohtusime ... olin ma narkoärikas,” pihtis näitlejatar (“Magic Mike XXL”, “Pahad emmed”), kel on Smithiga kaks last. “Üksikasju ma ei avalda, sest ma kirjutan sellest raamatu, aga nii see algas.”

Tupaciga keskkoolis tutvunud Jada lisas, et üks ränk sündmus sundis teda uut elu alustama. “Mina jätsin parajasti seda elu seljataha, Pac aga sisenes sellesse.”

Näitlejatar kritiseerib Tupacist vändatud eluloofilmi „All Eyez on Me“, kus tema ja räppari vahel on armusuhe. Jada sõnul ei tundnud nad teineteise vastu füüsilist tõmmet, kuid olid ääretult lähedased.