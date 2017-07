USA presidendi vanim poeg, väimees ja presidendivalimiste kampaaniajuht annavad veel enne juuli lõpul toimuvat senati kongressi tunnistusi. Mehi küsitletakse seoses suhtlusega Venemaa ametnikega.

Donald Trump Jr., Jared Kushner ja Paul Manafort (Reuters / Scanpix)

Kui Donald Trump Jr. ja Paul Manafort annavad tunnistusi avalikult, siis Jared Kushnerit kuulatakse kinnisel istungil, vahendab The Guardian.

Üheks võtmeteemaks saab olema nende kohtumine Vene advokaadiga, kes lubanud Hillary Clintonit kahjustavat materjali.

Manforti kõneisik ütles The Guardianile, et nad said just vastava kirja ja tutvuvad sellega ning neil pole midagi enamat lisada. Trump Jr.-i ja Kushneri kommentaare väljaandel saada ei õnnestunud.

Senati kongress seoses Kremli võimaliku sekkumisega 2016. aasta USA presidendivalimistesse on kokku kutsutud 26. juuliks.

Kongressi eel ütles Trump New York Timesile antud intervjuus, et kahetseb Jeff Sessionsi justiitsministriks nimetamist. "Kuidas sa võtad vastu töö ja siis taandad ennast? Kui ta oleks ennast taandanud enne tööpakkumist, oleksin öelnud: tänan, Jeff, kuid ma ei palka sind," pahandas Trump.