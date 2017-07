Laulja Tanel Padar kuulutas juuli alguses enda Facebooki kontol välja konkursi, kus saadab ühe vahva fänni koos kolme sõbraga mõnusale Stockholmi kruiisile merevaatega kajutis.

Auhinna võitmiseks tuli teha endast ja oma lähedasest inimesest ühe minuti pikkune video, kus kuulatakse koos Padari värskeimat singlit "Teineteisele" ning samal ajal lauldakse kaasa või tehakse midagi muud toredat.

Paistab, et potentsiaalsed võitjad on need kolm väikest kutti, kes rahva südame on võitnud ning oma videoga juba üle 30 000 vaatamist kogunud: