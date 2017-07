Beyoncé Knowlesi fännid nurisevad oma iidoli kuju üle – nende süüdistuse kohaselt on vahakujude muuseum Madame Tussauds lauljatari naha liiga heledaks teinud.

Populaarne muuseum teatas Twitteris, et 35aastase Beyoncé kuju eksponeeritakse nüüd New Yorgis. Seepeale aga kukkusid staari ande austajad muuseumi kritiseerima, väites, et kuju nahatoon ei vasta tegelikkusele ning vahast Beyoncé polevat üldse tõetruu näoga.

Mõned võrdlesid Beyoncé kuju Taylor Swifti, Britney Spearsi ja isegi Kate Hudsoniga.

“Keegi peaks selle peale töökohast ilma jääma!” kurjustas tele- ja raadiotäht B. Scott. “Tulge nüüd mõistusele, Madame Tussauds. Kas see peaks Beyoncé olema?”