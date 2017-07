USA poptäht Usher, kes oli oma armukesele suguhaigusesse nakatanud, maksis talle üle miljoni dollari hüvitist ja kattis ravikulud.

New York Daily Newsi teatel võis Usher herpesesse nakatuda 2009. või 2010. aastal. Nõnda seisab tema ohvri, stilistiametit pidava naise kohtupabereis. Sel perioodil lahutas staar abielu Tameka Fosterist, kes süüdistas teda truudusetuses.

Suguhaigusele vaatamata oli laulja anonüümseks jääda sooviva hagejaga kaitsmata seksuaalvahekorras. California seaduste järgi on see keelatud. Vaatamata sugutist tulevale rohekale eritisele kinnitanud Usher, et tema herpeseanalüüs oli korras. Naine sai superstaarilt külge valulise haiguse, mis põhjustas tupehaavandeid ning palavikku ja külmavärinaid.

New York Daily Newsi andmeil maksis Usher oma ohvrile 1,1 miljonit dollarit valuraha.