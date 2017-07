Iggy Azalea liivakellafiguur on vallandanud kuuldused tagumikuimplantaatidest.

Varem paistis tema istmik märksa lamedam. Kuid Austraalia räpikaunitar väidab, et tema taguots on täiesti töötlemata. “Ei, mul pole tagumikuimplantaate!” kinnitas 27aastane Iggy Brisbane’i raadio intervjuus. “Tissid pole mul ehtsad, aga tagumik on.” Ka staari nina on kirurginoa alt läbi käinud.

Iggy seletas, et vormikas pepu on trenni ja äärmiselt hoolika toiduvaliku tulemus. “Mul on tõesti peenike piht, ma pean selle kallal vaeva nägema – mul ei lubata eales süüa seda, mida ma tahan.”