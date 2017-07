Proovisime Levier Cakery põnevaid ja kutsuva välimusega makroone ning kirjeldasime, mis emotsioone need meis tekitasid.

Kõik Levier Cakery makroonid on valmistatud käsitsi ja parimast toorainest. Olulisel kohal on naturaalsed koostisosad (makroonide valmistamisel kasutatakse kõrgekvaliteedilist prantsuse mandlijahu ja võid, rõõska koort, marja- ja puuviljapüreed) ning makroonid ei sisalda asovärve, mis võivad tekitada allergiat ja hüperaktiivsust. Väga väikestes kogustes kasutatakse prantsuse tootja Sevarome kõrgekvaliteedilisi toiduvärve. Kõik makroonid on laktoosi- ja gluteenivabad ning ei sisalda säilitusaineid.





Mida me siis makroonidest arvasime?

- Mul on olnud varasemalt makroonidega pigem halb kogemus. Olen ühe korra söönud ning see oli kõva ja lääge. Alles pärast Levieri makroonide proovimist sain aru nende fenomenist. Ma olin lihtsalt varem proovinud kehvapoolseid. Need makroonid olid tõeliselt maitsvad ja värsked. Polnud liiga magusad.

- Ülihea! Nüüd tean, kuhu imeliste makroonide saamiseks pöörduda. Õnneks asub kohvik minu töö ja kodu lähedal.

- Mul tuli mõte, et võiks neid makroone sünnipäeval tordi asemel pakkuda.

- Makroonide vahel olnud kreem oli ülihea ja pehme.

- Need makroonid on Tallinna linna parimad! Olen proovinud ka teiste söögikohtade omasid ja no ei ole sama maitse!

- Nende mekkimine meenutas mulle seda, kui Pariisis käies makroone sõin. Sama head olid.

- Makroonid on nii kutsuva välimusega! Värvilised, suvised ning maitselt hõrgud, õhulised, pehmed ja suusulavad.

Milliseid maitseid katsetada?

- Lilla (mustsõstramaitseline) makroon on proovitutest minu lemmik. Mõnusalt kreemjas täidis, milles on tunda värskust, marjasust ja mustsõstra maitset – aga see ei ole liiga intensiivne. Magus ja hapu on hästi tasakaalus. Ühest ei piisa!

- Heleoheline/roosa (maasika-rabarberi) makroon on veidi tagasihoidlikuma maitsega. Ei oskagi esimese korraga öelda, mis maitsed seal täpselt kokku on saanud, aga hea ja hõrk on see igal juhul.

- Valge (kookose) makroon on kõige magusam, hästi on tunda kookose maitset, mis ei ole jällegi liiga tugev. Tuttav kooslus kookosest ja pehmest kreemist. Piisavalt magus, et ka suurt magusasõpra rahuldada.

- Kuna olen suur makroonide austaja, siis haarasin rõõmuga kinni võimalusest seda maiust maitsta. Proovisin nelja sorti ja absoluutseks lemmikuks oli pistaatsiamakroon.Pistaatsia soolakas kreem tasakaalustub selle ümber oleva mandlibeseepoolikute magususega – täiuslik maitsekooslus ja konsistents, samuti on ideaalses vahekorras kreemikiht ja mandlibesee poolikute paksus. Vaid natukene jääb pistaatsiamakroonist maha šokolaadimakroon. Seal annab ilmselt jälle täiusliku maitseelamuse magusa kakao maitsega beseekihid ja nende vahel oleva mõru šokolaadikreem.

- Mustikamakroonides mängivad jälle rolli magusa ja hapu tasakaalukas kooslus. Ehe mustikamaitse veel pealekauba.

- Kookose makroon on parim maius, mida olen eal saanud!

- Musta värvi makroon (mustikas) kutsus oma välimusega, tundus tõeliselt põnev. Maitse oli täpselt sama hea nagu välimus. Kui mitte paremgi veel. Muide, makroon on valmistatud tuhastatud köögiviljade tolmust, et saavutada küpsise must värv.

- Ma arvan, et minu lemmikuks oli kohvimaitseline. Vähemalt esialgu tundus, et see on kohvimaitseline - tegelikult selgus, et see on karamelli-meresoola ning kohvimaitset annab vaid jahvatatud espressopuru küpsise peal. Niisiis võtsin esialgu ühe ampsu ja polnud kindel, kas meeldib. Võtsin teise ampsu ja mõistsin: jumalik!

- Üks makroon oli basiilikumaitseline. See oli küll huvitav maitseelamus. Aga mulle täitsa meeldis ja prooviksin teinekordki. Pealegi on see nii mõnusalt tumeroheline! Paitab silma.

Levier Cakery asub Paldiski maantee 102 ja Vana- Kalamaja 21.